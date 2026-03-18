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Europa

La Commissione presenta la proposta per EU Inc. per sfruttare appieno il potenziale del mercato unico per gli imprenditori europei

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 18 Marzo 2026
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La Commissione europea ha presentato la sua proposta per EU Inc., un nuovo insieme unico di norme societarie destinato a costituire la pietra angolare e il punto di partenza per il 28° regime dell’UE. EU Inc. si configura come un quadro societario europeo opzionale e digitale per definizione. L’obiettivo è rendere più semplice per le imprese avviare le proprie attività, operare e crescere in tutta l’Unione, incentivandole a restare in Europa e incoraggiando il rientro di quelle che in passato hanno guardato altrove.

Oggi, per troppi imprenditori e aziende innovative, espandersi oltre i confini nazionali dell’UE significa confrontarsi con un panorama giuridico societario frammentato. Le imprese innovative europee si trovano infatti ad affrontare 27 sistemi giuridici nazionali e oltre 60 forme societarie diverse. Una complessità che può ritardare la costituzione di un’impresa di settimane, se non mesi, frenando la crescita, aumentando i costi e scoraggiando l’espansione.

EU Inc. rappresenta il cuore della risposta della Commissione a queste sfide: sotto forma di regolamento, offrirà un insieme unico e armonizzato di norme societarie, che le imprese potranno scegliere in alternativa ai diversi regimi nazionali, liberando così il vero potenziale del mercato unico.

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