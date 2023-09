Una mostra itinerante celebra il 30º anniversario del mercato unico

Ha preso il via da Trieste un tour che celebra il 30º anniversario del mercato unico, mettendone in risalto il successo e coinvolgendo i cittadini nelle discussioni sul suo futuro. Il tour metterà in luce i numerosi vantaggi e opportunità offerti del mercato unico mediante attività interattive, giochi stimolanti e dialoghi approfonditi. Il viaggio proseguirà attraversando l’Europa, con tappe in Ungheria, Romania, Bulgaria, Spagna, Portogallo e Francia fino alla fine dell’anno. Molte altre destinazioni sono previste per il 2024.

Dall’inizio dell’anno sono stati organizzati numerosi dibattiti, conferenze ed eventi con le parti interessate in tutta l’UE per celebrare i risultati del mercato unico e incoraggiare la riflessione sul suo futuro.

Nel marzo di quest’anno la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui celebra il 30º anniversario del mercato unico, che è uno dei principali successi e motori dell’integrazione europea. Istituito il 1º gennaio 1993, il mercato unico europeo consente a beni, servizi, persone e capitali di circolare liberamente nell’UE, facilitando la vita delle persone e offrendo nuove opportunità alle imprese. Oggi più che mai è un importante fattore di resilienza economica dell’Europa durante le crisi e le conferisce un peso geopolitico cruciale che rafforza la posizione e l’influenza dell’UE nel mondo.