Mobilità sostenibile: le scelte necessarie per un futuro a emissioni zero

Sarà la mobilità una delle principali e più difficili sfide per la decarbonizzazione degli anni a venire per i governi e per i cittadini di tutto il mondo. Un’inversione di tendenza radicale e globale, una “rivoluzione” delle politiche dei singoli Paesi e delle abitudini del quotidiano di tutti noi, accompagnate da straordinarie innovazioni tecnologiche come la mobilità elettrica, la guida autonoma e la MaaS (Mobility as a Service). E’ da questo presupposto che nasce l’idea del libro Inversione a E di Renato Mazzoncini, Professore del Politecnico di Milano e AD di A2A.

Il saggio sarà al centro dell’incontro organizzato dal Centro di ricerca GREEN in collaborazione con Egea e A2A giovedì 7 aprile alle 17.30 presso la sede dell’Università Bocconi, a Milano in via Sarfatti 25.

A discutere insieme all’autore ci saranno Marco Percoco, Direttore di GREEN – Centro di Ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti dell’Università Bocconi, Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods, Amazon.it & Amazon.es, Marisa Parmigiani, Head of Sustainability Unipol Group e Presidente CSR Manager Network, Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link