Oltre 800 morti in Nigeria a giugno

Più di 800 persone sono state uccise in attacchi nel solo mese di giugno 2023 in tutta la Nigeria secondo un nuovo rapporto sulla sicurezza. Il rapporto, pubblicato da Beacon Consulting, un’organizzazione di intelligence e gestione dei rischi per la sicurezza, ha indicato che sono stati registrati 460 incidenti, inclusi 239 rapimenti. Gli attacchi, secondo il rapporto, sono avvenuti in 234 aree del governo locale nei 36 stati della Nigeria e nella capitale, Abuja.

Il presidente Bola Tinubu ha promesso di fare della sicurezza una priorità assoluta nel Paese, ma nel primo mese della sua amministrazione ha già subito un numero elevato di attacchi. Il governo sta lottando per trovare risposte agli attacchi incessanti di gruppi islamisti, banditi e altri gruppi criminali nonostante la nomina di nuovi capi della sicurezza.

Sabato scorso quasi 40 persone sono state uccise in attacchi separati contro le comunità residenti negli stati centrali di Benue e Plateau. La polizia nello stato di Benue ha detto alla BBC che altri cadaveri sono ancora in fase di recupero.