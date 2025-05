Trump realizzerà un resort di ville e campi da golf da 1,5 miliardi di dollari in Vietnam

Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha partecipato il 21 maggio alla cerimonia di posa della prima pietra del complesso “Trump International Hung Yen”, un progetto da oltre 1,5 miliardi di dollari che sorgerà nella provincia settentrionale di Hung Yen, nel delta del Fiume Rosso. Alla cerimonia hanno preso parte anche Eric Trump, vicepresidente della Trump Organization e figlio del presidente statunitense Donald, l’ambasciatore degli Stati Uniti a Hanoi Marc Knapper e altri funzionari di alto livello dei due Paesi. Il progetto, il primo in Vietnam a portare il marchio Trump, si estenderà su quasi mille ettari e includerà un campo da golf esclusivo da 54 buche, ville di lusso, un moderno complesso urbano e strutture ricettive di standard internazionale. L’iniziativa è frutto di una collaborazione strategica tra la Trump Organization e la Hung Yen Company, affiliata del gruppo vietnamita Kinh Bac City Development. Nel suo intervento, il premier Chinh ha sottolineato il valore simbolico del progetto per il rafforzamento del partenariato strategico globale tra Vietnam e Stati Uniti. Ha evidenziato l’importanza della presenza di Eric Trump e di sua moglie, un “segnale positivo” per gli investimenti statunitensi nel Paese. Chinh ha inoltre invitato le autorità locali a fornire il massimo sostegno per completare l’opera entro due anni, in tempo per il vertice Apec del 2027 che si terrà in Vietnam.

Il capo del governo ha ricordato che durante il suo primo mandato presidenziale Donald Trump ha visitato il Vietnam due volte, e ha espresso l’auspicio di nuove visite nell’ambito dell’approfondimento della cooperazione bilaterale. Eric Trump, da parte sua, ha definito il Vietnam uno dei mercati più promettenti al mondo e si è detto orgoglioso di portare il marchio Trump in un Paese in rapida crescita. Ha assicurato l’impegno degli investitori a completare il progetto entro due anni, affinché diventi “l’invidia dell’Asia e del mondo”. Il presidente del gruppo Kinh Bac, Dang Thanh Tam, ha infine dichiarato che l’obiettivo è trasformare Hung Yen in una delle principali destinazioni asiatiche per il golf e il turismo di alto livello.