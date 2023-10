Una domenica al Duomo

L’Associazione ‘Conoscere Milano e dintorni’ organizza una visita alla cattedrale del capoluogo meneghino dalla Veneranda Fabbrica alle Terrazze

Domenica 29 ottobre, alle ore 10.30, con l’Associazione ‘Conoscere Milano e dintorni’ si potrà partecipare alla visita guidata del Duomo. Si comincerà con un giro in esterno della Cattedrale, dalla facciata ai fianchi, al capocroce meridionale e alla zona absidale, che permette di ricostruirne a ritroso le fasi costruttive.

Si osserveranno quindi gli elementi architettonici e scultorei del gotico internazionale, ma dal carattere molto lombardo; le parti cinquecentesche, e lo stile neogotico utilizzato nell’800, per completare l’edificio, che appare oggi molto unitario nel suo complesso.

Attenzione poi puntata sul grande finestrone absidale gotico con, tra le varie sculture, i bassorilievi dell’Annunciazione e dei simboli viscontei, e sul racconto della storia della Veneranda Fabbrica cercando di capire come e da chi è stato costruita la Cattedrale, con le numerose e molto differenti donazioni.

La visita proseguirà con la salita in ascensore (o a piedi) alle Terrazze per una passeggiata in un bosco di pietra popolato di innumerevoli sculture, tra archi rampanti e guglie dello splendido marmo rosa di Candoglia, trasportato per secoli fino al centro di Milano dalla val d’Ossola attraverso il complesso sistema dei Navigli.

E per concludere ‘viaggio’ alla scoperta di numerosi animali reali e fantastici (soprattutto nei doccioni o gargoyles), di molti elementi del mondo vegetale e di uomini e santi di tutti i tempi, cui sopra tutti c’è la nostra ‘Madunina’.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente sito https://www.scopriremilano.it/evento/duomo-terrazze-29-ottobre/