Mettiamo i puntini sulle i

Qualche giorno fa Salvini, in una delle sue molteplici interviste, ha dichiarato di voler riunire in Europa tutti i partiti di destra in coalizione, alleanza, con il Partito Popolare Europeo.

Tajani, anche a nome del PPE, ha sottolineato che nel Gruppo Popolare non può e non potrà esserci spazio per i movimenti di estrema destra, come il partito della Le Pen, o che comunque rappresentano filoni politici contrari ai valori del Partito Popolare Europeo.

Salvini ha ribadito che anche il Movimento Sociale Italiano era stato sdoganato da Berlusconi e che perciò Forza Italia non poteva, non doveva essere contraria all’ingresso nei popolari, o in una coalizione con loro, del partito della Le Pen.

Tanto per rinfrescare la memoria di tutti, cominciando da Salvini, se è vero che Berlusconi, alleandosi con la Lega nel nord Italia e con l’MSI al centro sud andò per la prima volta al governo con gli alleati è altrettanto vero che l’MSI si era sdoganato da solo con il consenso di voti che era andato via via aumentando.

Ancora più importante ricordare che Forza Italia in Europa, dove si era presentata come Forza Europa, non volle mai fare gruppo con i deputati del Movimento Sociale e neppure in seguito con quelli di Alleanza Nazionale e che l’Msi, dal 1989, non aveva più fatto gruppo con il partito di Le Pen.

Il Movimento Sociale e poi Alleanza Nazionale in seguito costruirono in modo indipendente e lineare il loro percorso europeo fino alla creazione del gruppo Unione per l’Europa delle Nazioni, senza nessun aiuto, neppure esterno, da Forza Italia, anzi si subirono anche qualche non dimenticato e non marginale ostacolo.

Forse sarebbe bene che tutti si andasse a rileggere la recente storia, dal 1989 sono passati 34 anni, molte cose sono accadute e molti di quegli avvenimenti hanno portato fino ai giorni nostri, ignorare o manipolare il percorso che i deputati europei prima del Msi e poi di AN hanno fatto, raggiungendo traguardi politici che oggi sono presentati come novità e che invece prendono origine da battaglie, impegni, visioni del passato, non giova a nessuno.

Forza Italia dopo aver rifiutato di fare gruppo con il Msi/AN. fece parte, con colleghi di altri Stati, del gruppo UPE che poi lasciò per andare con il Gruppo Popolare, l’adesione al Gruppo Popolare non avvenne come partito, i deputati forzisti aderirono tutti singolarmente, questo era la condizione voluta dai Popolari.

Le stesse condizioni di adesioni personali, e non di partito politico, i popolari le richiesero anche nel 2009 alla formazione che aveva inglobato in un unico soggetto, in Italia, Forza Italia e Alleanza Nazionale con il nuovo nome di Partito del Popolo delle Libertà.

Ricordiamo anche come l’esperimento del nuovo soggetto politico finì poi malamente.

Perciò Salvini, e non solo, si ripassi la storia recente e non tiri fuori a sproposito il nome del Msi.