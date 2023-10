In attesa di Giustizia: chicchi di veleno

Pierfrancesco Pacini Battaglia, “Chicchi” per gli amici…e chi sarà mai? Pochi lo ricordano e probabilmente c’è chi si allieta che questo protagonista della stagione di Mani Pulite sia stato prima dimenticato e poi se ne sia andato in silenzio, a 89 anni: la sua scomparsa non ha interessato granchè le cronache, con l’eccezione iniziale – per lui, pisano – delle testate della Nazione e del Tirreno, sebbene quella del silenzio non sia stata per lui una regola sempre rispettata.

Certamente fu piuttosto loquace nel 1993 con i magistrati del Pool di Milano ai quali riferì di movimentazioni di denaro, degne della finanziaria di uno Stato sovrano, effettuate tramite la Karfinco, un istituto di credito ginevrino di sua creazione specializzatosi nel deposito di fondi neri e mazzette.

Chicchi Pacini Battaglia, nonostante abbia ricoperto un ruolo di cruciale importanza nel sistema tangentizio, evaporò tanto rapidamente quanto in maniera misteriosa dalla Tangentopoli lombarda, pulito come il sederino di un bimbo e senza subire l’onta di San Vittore, dopo essersi presentato spontaneamente in Procura dove fu trattato in guanti bianchi anche per le condizioni di salute rese critiche da un cuore malandato. “Noi, per farlo parlare mica potevamo picchiarlo” disse poi Davigo, di cui è, peraltro, nota preferenza per la moral suasion assicurata dalla galera e, del resto, a quei tempi, confessare era la parola d’ordine per chi sceglieva di avventurarsi con le sue gambe al quarto piano del palazzo di giustizia di Milano.

Tra le tante cose dette da Pacini Battaglia, che non esitò a scaricare su chiunque altro la colpa per ogni malefatta riconducibile alla gestione della sua banca, permangono inquietanti un paio di sue affermazioni successive: “si è pagato per uscire da Tangentopoli” e “Di Pietro e Lucibello (l’avvocato notoriamente molto amico del P.M. da cui fu difeso) mi hanno sbancato…”; di queste frasi, nessuno, opportunamente, gli ha mai chiesto conto ovvero di dare una spiegazione e l’argomento è stato trattato alla stregua di una leggenda metropolitana destinandolo ad un più 89 rassicurante oblio.

Voci dal sen fuggite, chicchi di veleno distribuiti in dosi non letali da colui che fu definito “il banchiere che stava un gradino sotto Dio” e che alcuni anni dopo fu arrestato nell’ambito di un’indagine spezzina insieme a Lorenzo Necci, ex A.D. delle Ferrovie dello Stato, ed all’ex parlamentare Danesi: niente indulgenza plenaria e quella volta fu condannato a sei anni di reclusione in parte minima scontati in carcere, graziato dalle sue patologie cardiache.

Ci fu solo un irriducibile segugio tra i cronisti giudiziari milanesi, Frank Cimini, il quale ebbe l’ardire di scrivere che Pacini Battaglia, con il suo silenzio a corrente alternata su come erano andati realmente i fatti in quelle indagini, salvò l’immagine della magistratura.

La madre di tutte le tangenti, così Antonio Di Pietro descrisse in maniera pittoresca la vicenda Enimont nel corso del processo a Sergio Cusani ma, a distanza di trent’anni, l’unica definizione che realisticamente si può dare è proprio quella di Mani Pulite come la Mater Lacunosa di tutte le inchieste con tutto ciò che ha comportato: dalle forzature – non di rado un po’ grossier – che hanno portato alla supplenza del codice dal cosiddetto “rito ambrosiano”, allo stravolgimento dell’equilibrio tra poteri dello Stato ed alla subalternità della politica alla magistratura, ai silenzi imbarazzati ed ai mea culpa postumi di alcuni ex P.M., a tacere dei troppi misteri che accompagnarono quella stagione: dalla pistola con cui Raul Gardini si sarebbe suicidato per poi riporla ordinatamente sul comodino ai presunti conti cifrati in Austria di Di Pietro, al fascicolo “Mario Chiesa + Altri” che divenne una specie di contenitore dell’indifferenziata in cui, in maniera volutamente confusa, vennero riversate tutte le investigazioni su oltre 4.500 indagati creando non pochi problemi di accesso agli atti ed esercizio del diritto di difesa.

Non c’è stato solo Enzo Tortora a testimoniare in questo Paese più che l’attesa il crepuscolo della Giustizia.