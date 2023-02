Toghe&Teglie: tarte tatin

Buona settimana ai lettori di questa rubrica: sono Eleonora Bergamini, della sezione milanese di Toghe & Teglie, Gruppo di cui faccio parte da pochi giorni e già mi ritrovo agli onori della cronaca con la ricetta – direi, più che altro, il suggerimento – dei un dessert goloso, ottimo in tutte le stagioni. Il gelato di accompagnamento, in quelle più fredde, può essere sostituito da una crema chantilly…ma qualcosa “vicino” ci sta sempre bene.

Parliamo della tarte tatin: iniziate tagliando a fette sottilissime delle mele renette; subito dopo bisogna procurarsi della pasta brisèe, in mancanza di alternative si trova già pronta al supermercato ma se volete farla in casa…In una ciotola versate farina 00 e burro a tocchetti a temperatura ambiente e lavorate con le mani; in un’altra ciotola inserite un tuorlo d’uovo un po’ d’acqua e un pizzico di sale da far sciogliere mescolando. Dopodichè versate il tutto nella ciotola con la farina e il burro e amalgamate ben bene.

Ora mettete l’impasto su un piano di lavoro e schiacciatelo ripetendo l’operazione due o tre volte, fatto questo formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e riponete in frigorifero per una mezz’ora, trascorsa la quale la estraete dal frigo, spianate bene l’impasto ed una volta pronto procedete con la preparazione del caramello facendo sciogliere zucchero (volendo, anche di canna) e burro in un pentolino, a fuoco basso, con un goccio d’acqua. Bastano pochi minuti.

In uno stampo da torte imburrato stendete un primo strato di pasta brisèe, poi colatevi sopra il caramello, ricoprite con le fettine di mele e stendetevi sopra, facendolo aderire bene, un nuovo strato di pasta. Infornate a forno statico preriscaldato a 180° per una mezz’ora circa… servire tiepida, dopo aver capovolto la tarte tatin su di un piatto, con una palletta di gelato o la crema chantilly.

Troppo complicato? Già non vi ho detto di preparare il gelato o la crema con le vostre mani…quindi, datevi da fare ricorrete come estrema risorsa alla pasta brisèe già pronta: è sempre preferibile tutto ciò che è home made tranne se si ha fretta o timore di sbagliare.

Un caro saluto a tutti!