24 febbraio

Onore al popolo ucraino, ai militari ed ai civili, al grande cuore di una nazione che unita combatte per difendersi da un sanguinario aggressore e per la libertà.

Un appello al popolo russo, liberatevi dal giogo della menzogna e del potere assoluto che ogni giorno porta a morte certa migliaia di voi e vi impedisce di essere liberi ed in pace con gli altri popoli

All’Europa, agli Stati che compongono un gigante economico che arranca per non aver ancora saputo darsi una politica comune e di difesa, abbiate la forza di continuare ad aiutare l’Ucraina senza tentennamenti e ritardi e procedete a realizzare l’Europea concentrica come significativo passo avanti verso la salvaguardia della nostra indipendenza.

Al presidente americano l’augurio di comprendere che minare l’occidente è colpire anche gli Stati Uniti e che non sarà mai con una, più o meno palese, alleanza o accordo con Putin che potrà realizzare il suo sogno di potere.

A Putin che una delle tante candele che accende, benché pluriassassino, nella chiesa del suo complice Kirill gli bruci una mano risvegliandolo alla realtà, il male, prima o poi, è sempre punito.