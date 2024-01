Arriva il controllo antidoping per gli animali che parteciperanno a competizioni sportive

L’Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) hanno firmato una convenzione con Unirelab, società a totale partecipazione del Ministero dell’Agricoltura, per effettuare i controlli antidoping sugli animali che competono in gare sportive e gare.

I cani ed i cavalli che parteciperanno alle competizioni e manifestazioni, indette o patrocinate dall’Enci e dalla Fise, d’ora in poi saranno sottoposti ad un controllo in modo che sia sempre più garantito il loro benessere e tutto si svolga con regolarità.

La convenzione fornirà maggiori tutele garantite che saranno garantite dai servizi della Unirelab i quali hanno un elevato standard scientifico, questa decisione porterà oltre ad un maggior benessere degli animali anche una ricaduta positiva per l’aumento del valore zootecnico e sportivo italiano.

Unirelab è una società costituita nel 2003, specializzata in diagnostica, in controlli tossicologici e di parentela per la medicina veterinaria.

Anche questa convenzione rappresenta un passo avanti nel governo per la tutela della salute animale e per la sicurezza negli sport.