Cure e affetto

In inverno, quando c’è più freddo, sappiamo tutti che bisogna avere una particolare attenzione per le persone anziane, deboli e per i bambini, quello che invece molti dimenticano, in un paese dove la maggioranza delle persone ha un animale da compagnia, è che anche questi hanno bisogno di essere aiutati a non ammalarsi.

I gatti, che spesso scelgono un posto sopra il calorifero per dormire, non devono essere esposti agli spifferi delle finestre, spifferi che possono portare malattie polmonari e renali.

Chi ha gatti abituati a girare in libertà in inverno dovrebbe tenerli in casa la notte e nelle giornate più gelide o piovose, bagnarsi senza poi essere asciugati e riscaldati li può portare alla morte.

I cani piccoli in genere hanno “padroni” che li forniscono di cappottini ed impermeabili per le passeggiate, a volte anche eccedendo nella leziosità di questi capi d’abbigliamento, ma pochi ricordano che il cane piccolo si bagna più facilmente la pancia e che è più esposto alle infreddature.

Anche i cani di grande taglia hanno bisogno di essere protetti quando passano da un ambiente riscaldato all’aria aperta gelida o alla pioggia, specie se sono cani a pelo lungo, o comunque un po’ più anziani, perciò devono essere asciugati accuratamente.

Tutti i nostri animali hanno bisogno, in casa, di un loro posto caldo ed i cuscini o le cucce morbide che mettiamo a loro disposizione non devono mai essere lasciati umidi e vanno, abbastanza spesso, puliti e lavati.

Va da se che le gabbie di uccellini, o altri animaletti che non girano liberamente per casa, devono essere collocate in modo da evitare correnti d’aria o eccessive fonti di calore ed avere di giorno più luce possibile.

In questi giorni di festa dove noi umani siamo predisposti a trasgredire con il cibo non dimentichiamo che alcuni di questi alimenti sono veleno per i nostri amici animali, dalla cioccolata alle creme o ai dolci che contengono alcool o troppi zuccheri, perciò se vogliamo fare festa con loro scegliamo qualche prelibatezza adatta.

Ricordiamoci di chiudere bene i contenitori dell’immondizia, le ossa dei volatili sono molto pericolose e possono bucare l’intestino, stiamo attenti a non lasciarli soli in luoghi dove l’esplosione dei fuochi di artificio li può spaventare, alcuni cani sono morti d’infarto.

Per ultimo per fare festa non dimentichiamo i nostri pelosi, non abbandoniamoli, sono parte della famiglia, abbiamo dei doveri nei loro confronti e, se possiamo farlo, comperiamo qualche scatoletta in più da donare ai tanti cani che nei rifugi non hanno l’affetto di un amico umano.