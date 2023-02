Il rinomato programma per cani da guardia del bestiame di CCF è stato molto efficace nel ridurre i tassi di predazione e quindi ridurre l’inclinazione degli allevatori a intrappolare o sparare ai ghepardi. CCF alleva pastori dell’Anatolia e cani Kangal, razze che per millenni hanno protetto il piccolo bestiame da lupi e orsi in Turchia. I cani vengono affidati agli allevatori namibiani come cuccioli. Si legano alla mandria e usano la loro presenza imponente e il forte latrato per spaventare i potenziali predatori.

Nel 1994, CCF ha avviato il suo programma di cani da guardianìa allevando e collocando cani negli allevamenti. La ricerca mostra che i cani sono molto efficaci. I tassi di riduzione delle perdite di bestiame sono riportati dall’80 al 100%. Gli allevatori adottano i cani da guardianìa di CCF e partecipano alla formazione continua per sostenere lo sviluppo del cane. CCF effettua visite in loco per assicurarsi che i cani si stiano adattando al loro ruolo di tutori e per seguire le cure mediche. Gli allevatori hanno abbracciato con entusiasmo il programma e c’è una lista d’attesa per i cuccioli. La ricerca mostra che l’atteggiamento delle persone nei confronti dei predatori sta cambiando a seguito del successo del programma LGD di CCF.