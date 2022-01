Dal Fondo di solidarietà dell’UE quasi 385,5 milioni di € a 19 Paesi per far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus

La Commissione ha completato i versamenti a titolo del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE) per un totale di quasi 385,5 milioni di € a sostegno di 19 paesi nel contesto dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Tale importo va ad aggiungersi ai 132,7 milioni di € versati nel 2020 agli Stati membri che avevano richiesto un anticipo del FSUE. 17 Stati membri e 3 paesi candidati hanno chiesto il sostegno del FSUE: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria; Albania, Montenegro e Serbia.

Nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, il sostegno del FSUE finanzia l’assistenza medica, l’acquisto e la somministrazione di vaccini, i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici, le spese di assistenza sanitaria, le analisi di laboratorio, il sostegno di emergenza alla popolazione e le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo della diffusione della malattia, salvaguardando così la salute pubblica.

Tra i paesi candidati che hanno chiesto il sostegno del FSUE, l’Albania e il Montenegro hanno ricevuto sostegno finanziario alla fine del 2021, mentre per quanto riguarda la Serbia la firma dell’accordo di delega è in corso e l’assistenza del FSUE dovrebbe essere erogata subito dopo.

Nel quadro della risposta eccezionale dell’UE alla pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE) è stato esteso per coprire anche le principali emergenze sanitarie.

Nel marzo 2021 la Commissione europea ha proposto un pacchetto complessivo di quasi 530 milioni di € di sostegno finanziario a titolo del FSUE per 17 Stati membri e 3 paesi in via di adesione al fine di far fronte alla grave emergenza sanitaria causata dalla COVID-19. Il 20 maggio 2021 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la proposta.

I tre Paesi in via di adesione hanno presentato la domanda completa di sostegno del FSUE nel giugno 2020. Nell’estate 2021 la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione che concedono il contributo finanziario del FSUE ai paesi beneficiari. Conformemente al regolamento FSUE, mentre i paesi dell’UE gestiscono il sostegno finanziario in regime di “gestione concorrente”, i paesi candidati devono firmare un accordo di delega con la Commissione.

Fonte Commissione europea