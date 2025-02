Il Vicepresidente esecutivo Fitto visita la Grecia per discutere della politica di coesione

Il Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto visiterà la Grecia giovedì 13 e venerdì 14 febbraio per dialogare con le autorità nazionali e locali sull’attuazione della politica di coesione e sui suoi futuri indirizzi. La visita prevede riunioni con il Primo ministro Kyriakos Mitsotakis, il Ministro supplente delle Finanze Nicolaos Papathanasis e il Ministro degli Affari marittimi e della politica insulare Christos Stylianides. Fitto incontrerà inoltre governatori regionali e sindaci delle principali città greche per parlare dell’agenda dell’UE per lo sviluppo urbano e l’edilizia abitativa. Spazio anche per una visita alla metropolitana, finanziata dall’UE, che collega Atene al porto del Pireo. Infine, il Vicepresidente esecutivo incontrerà il Ministro degli Affari marittimi e della politica insulare per discutere le priorità specifiche delle isole.