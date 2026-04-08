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Europa

La Commissione offre 40.000 pass DiscoverEU gratuiti ai diciottenni

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 8 Aprile 2026
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La Commissione europea ha aperto le candidature per un nuovo round di DiscoverEU, offrendo a migliaia di giovani diciottenni l’opportunità di esplorare l’Europa in treno, gratuitamente. L’invito è si chiuderà il 22 aprile 2026 alle 12:00, in vista dell’avvio della Settimana europea della gioventù 2026.

Sono complessivamente disponibili 40.000 pass di viaggio. I vincitori potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni, tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, compilando un quiz composto da cinque domande sull’Unione europea e un’altra sul Portale europeo per i giovani. Le tessere di viaggio saranno assegnate in base a una graduatoria, fino all’esaurimento dei biglietti disponibili.

L’invito è aperto ai candidati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e dai paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Il programma prevede inoltre un sostegno specifico per i giovani con disabilità, condizioni di salute particolari o provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, i quali potranno viaggiare con accompagnatori o accedere a finanziamenti aggiuntivi attraverso l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione.

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