La Commissione si attiva per promuovere gli autori europei tra i giovani

Il 27 marzo 2023 la Commissione lancia la prima edizione della Giornata degli autori europei. La giornata sarà l’occasione per riavvicinare le giovani generazioni ai libri e per mostrare loro come la lettura di libri possa essere uno strumento di arricchimento individuale. Sono soprattutto gli alunni del ciclo di insegnamento secondario a poter trarre dalla lettura le risorse per affrontare le sfide sociali e personali cui devono fare fronte. La nuova ricorrenza annuale punta anche a promuovere la ricchezza e la diversità della letteratura europea e offre l’opportunità di evidenziare l’importanza dei programmi e delle iniziative attuate nei singoli paesi europei per promuovere la lettura.

Le scuole secondarie di tutta Europa sono state incoraggiate a organizzare sessioni di lettura svolte da un autore, una persona famosa o un rappresentante del mondo editoriale per parlare agli alunni delle diverse professioni coinvolte nell’edizione di un libro, dall’autore all’illustratore, al traduttore al redattore, ecc. Sono più di 1.000 le scuole, sparse in tutta l’Europa, che stanno organizzando sessioni di lettura in occasione della Giornata degli autori dell’UE 2023.

Quest’anno ben 100 autori europei visiteranno le scuole per leggere agli studenti estratti delle proprie opere e incoraggiarli così a scoprire gli autori europei. Le visite degli autori europei saranno organizzate dalla Commissione in collaborazione con il Consiglio europeo degli scrittori e il consorzio del Premio dell’Unione europea per la letteratura.

Sempre il 27 marzo, per tutta la giornata, a Sofia (Bulgaria) si svolgerà la conferenza per la Giornata della conferenza degli autori europei, dedicata alla promozione della lettura. La conferenza vedrà riuniti rappresentanti dei ministeri della cultura e dell’istruzione dei paesi dell’UE, delle istituzioni pubbliche e delle ONG nazionali attive nel settore editoriale nonché di organizzazioni che rappresentano il settore a livello europeo. Sarà un’opportunità per condividere esempi e buone pratiche sulle possibili modalità di collaborazione tra il sistema dell’istruzione e il settore editoriale, al fine di promuovere la lettura nelle scuole a livello locale, nazionale ed europeo. La conferenza potrà essere seguita online.

In occasione della Giornata degli autori europei siamo tutti invitati a condividere sui social media la foto di un libro del nostro autore europeo preferito, usando l’hashtag #ReadWithEurope.