Le statistiche sulla sicurezza stradale per il 2024 mostrano progressi e sfide

Secondo le statistiche pubblicate venerdì scorso dalla Commissione europea, nel 2024 19.940 persone hanno perso la vita in incidenti stradali in tutta l’UE. Si tratta di un calo del 2% rispetto al 2023, con un progresso lento ma continuo verso l’obiettivo “zero vittime” dell’UE di dimezzare le vittime della strada e i feriti gravi entro il 2030 e avvicinarsi al loro azzeramento entro il 2050.

La classifica generale dei tassi di mortalità per paese non è cambiata in modo significativo: nel 2024 Svezia (20 decessi per milione di abitanti) e Danimarca (24 per milione) continuano ad avere le strade più sicure nell’UE, mentre Romania (78) e Bulgaria (74) hanno fatto registrare i tassi di mortalità più elevati.

I dati provvisori per i primi sei mesi del 2025 mostrano tendenze contrastanti tra gli Stati membri. Mentre alcuni paesi come Grecia, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia stanno dando segnali positivi con un calo dei decessi, altri si trovano ad affrontare nuove sfide. Questi primi indicatori sottolineano che la sicurezza stradale richiede una vigilanza e uno sforzo costanti. La Commissione continuerà a monitorare attentamente tali tendenze e a sostenere gli Stati membri nell’affrontare le preoccupazioni emergenti.