L’UE organizza squadre antincendio estive e una flotta di aeromobili per sostenere i paesi colpiti da incendi boschivi

Per prepararsi all’aumento del rischio di incendi boschivi nei prossimi mesi estivi, l’Unione europea ha riunito squadre di vigili del fuoco e velivoli antincendio per aiutare i paesi europei colpiti dal fenomeno. Per consentire gli interventi a terra, nel corso di luglio e agosto quasi 650 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno posizionati strategicamente in luoghi chiave ad alto rischio in Francia, Grecia, Portogallo e Spagna, al fine di sostenere rapidamente i vigili del fuoco locali aumentandone il numero in ogni paese. Sono pronti per intervenire in caso di necessità anche 22 aerei antincendio e 4 elicotteri stazionati in 10 Stati membri. Coordinate e cofinanziate mediante il meccanismo di protezione civile dell’UE, queste risorse contribuiranno ad attenuare i rischi e consentiranno una risposta più rapida e solida alle crisi. Questo approccio proattivo conferma l’impegno dell’Unione europea a mantenere una lunghezza di vantaggio rispetto alle catastrofi, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, e a unire le forze per proteggere vite umane, abitazioni e ambiente.