Deforestazione dell’Amazzonia in calo

Dopo anni di sfruttamento forsennato, la deforestazione dell’Amazzonia registrata ad aprile del 2023 è calata più della metà rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: da poco meno di 1000 chilometri quadrati abbattuti a 321. Nel primo quadrimestre 2023, secondo l’Inpe (l’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale che ha raccolto i dati), l’area rasa al suolo è stata inferiore del 38% rispetto al 2022.

Otto Paesi dell’area amazzonica riuniti in Brasile hanno inoltre annunciato il lancio di una “alleanza” contro la deforestazione. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha salutato l’accordo come un “punto di svolta” nella lotta contro il riscaldamento globale. La nascita della ”Alleanza amazzonica per combattere la deforestazione” è stata siglata a Belem da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela, ovvero dai Paesi dell’Organizzazione per il Trattato di Cooperazione Amazzonica (Otca) nata nel 1995 con l’obiettivo di preservare le foreste pluviali della regione, habitat per circa il 10% della biodiversità mondiale. L’obiettivo aggiornato è “evitare che l’Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno”, ovvero che l’Amazzonia emetta più gas serra di quanto ne assorba.