In Germania sventati 18 attentati islamisti dal 2010

Sono 18 gli attentati con matrice islamista sventati in Germania dal 2010, secondo i dati dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka). In particolare, nove attacchi sono stati impediti in Nordreno-Vestfalia. Si tratta nello specifico di un attentato dinamitardo e uno con l’utilizzo di armi da fuoco nel 2011 e di un altro con entrambe le modalità nel 2013. Un attacco con esplosivo avrebbe dovuto colpire militari tedeschi nel 2016-2017, mentre nel 2018 era pianificato l’utilizzo di ricino a Colonia. Nel 2019-2020 sono stati sventati preparativi per attentati contro singoli obiettivi. Nel 2021, un attacco con armi da fuoco avrebbe dovuto aver luogo a Duisburg o nella regione di Colonia, mentre un altro era progettato contro la sinagoga a Hagen con l’impiego di esplosivo. Nel 2023, è stato impedito un attentato con ricina o cianuro.

In Assia, nel 2018 sono stati sventati un attacco dinamitardo nell’area di Francoforte contro una moschea sciita, agenti di polizia e una discoteca, mentre un altro con l’utilizzo di esplosivo e armi da fuoco era progettato nella zona di Offenbach e Francoforte sul Meno nel 2019. Due attentati sono stati impediti ad Amburgo: nel 2021 con esplosivi e armi da fuoco e nel 2023 con una cintura esplosiva, da impiegare all’interno di una chiesa in Svevia. Un attacco dinamitardo è stato sventato a Chemnitz in Sassonia nel 2016, uno nel 2017 in Bassa Sassonia con la stessa modalità contro militari e agenti di polizia, un altro nello stesso anno con esplosivo a Schwerin in Meclemburgo-Pomerania anteriore. Nel 2019, un attentato con armi da fuoco e eventuale utilizzo di un veicolo avrebbe dovuto aver luogo in Schleswig-Holstein. Nello stesso anno, un’esplosione era stata pianificata a Berlino. In sette di questi attentati sventati, le autorità tedesche sono state informate dall’estero.