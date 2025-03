L’ex presidente filippino Duterte a processo all’Aja per crimini contro l’umanità

L’ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è stato arrestato l’11 marzo a Manila, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l’umanità commessi nell’ambito della famigerata “guerra alla droga” intrapresa dalla sua amministrazione tra il 2016 e il 2022. L’ex presidente 79enne deve rispondere del “crimine contro l’umanità di omicidio”, secondo quanto riferito dalla Cpi, che fa riferimento alle migliaia di esecuzioni sommarie e stragiudiziali commesse da forze dell’ordine e vigilanti durante la guerra al narcotraffico, secondo le stime delle organizzazioni per i diritti umani. “Nelle prime ore del mattino, l’Interpol di Manila ha ricevuto la copia ufficiale del mandato d’arresto dalla Cpi”, afferma una nota dell’ufficio del presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr.

“Al momento, (Duterte) si trova sotto la custodia delle autorità”. Nella nota si legge anche che “l’ex presidente e il suo gruppo sono in buone condizioni di salute e vengono sottoposti a controlli medici da parte di personale sanitario governativo”. Duterte è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Manila al suo rientro da un breve viaggio a Hong Kong. Parlando domenica a migliaia di lavoratori filippini all’estero durante un evento nella regione speciale cinese, l’ex presidente aveva criticato l’indagine della Cpi, dichiarando tuttavia che avrebbe “accettato” il proprio arresto qualora fosse stato “il suo destino”. Sotto il governo di Duterte, le Filippine avevano revocato la loro adesione alla Cpi proprio in risposta all’avvio delle indagini sulla guerra alla droga. La Corte penale internazionale sostiene però di avere ancora giurisdizione nel Paese.

L’aereo con a bordo l’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è decollato poco dopo le 23, ora locale, dell’11 marzo diretto verso L’Aja, nei Paesi Bassi, ha annunciato in conferenza stampa il presidente Ferdinand Marcos Junior poco dopo la partenza dell’aereo. “Il velivolo è in rotta verso L’Aja. L’ex presidente sarà processato per crimini contro l’umanità in relazione alla sua sanguinosa lotta al narcotraffico”, ha confermato Marcos. La partenza poche ore dopo l’arresto era stata annunciata da sua figlia, la vicepresidente Sara Duterte, in una dichiarazione alla stampa. “Mentre scrivo, mio padre viene portato con la forza all’Aja. Questo non è giustizia, ma oppressione e persecuzione”, ha affermato Duterte, lamentando che l’ex capo dello Stato non abbia potuto difendersi dinanzi alle autorità giudiziarie locali. L’arresto è avvenuto su mandato della Cpi, che ha avviato un’indagine sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse nell’ambito della guerra alla droga condotta durante la presidenza Duterte tra il 2016 e il 2022. Secondo le organizzazioni internazionali, migliaia di persone sarebbero state uccise in esecuzioni extragiudiziali nel quadro di questa campagna repressiva.

“Nelle prime ore del mattino, l’Interpol di Manila ha ricevuto la copia ufficiale del mandato d’arresto dalla Cpi”, ha annunciato oggi una nota dell’ufficio del presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior. “Al momento, (Duterte) si trova sotto la custodia delle autorità”. Nella nota si legge anche che “l’ex presidente e il suo gruppo sono in buone condizioni di salute e vengono sottoposti a controlli medici da parte di personale sanitario governativo”. Duterte è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Manila al suo rientro da un breve viaggio a Hong Kong. Parlando domenica a migliaia di lavoratori filippini all’estero durante un evento nella regione speciale cinese, l’ex presidente aveva criticato l’indagine della Cpi, dichiarando tuttavia che avrebbe “accettato” il proprio arresto qualora fosse stato “il suo destino”. Sotto il governo di Duterte, le Filippine avevano revocato la loro adesione alla Cpi proprio in risposta all’avvio delle indagini sulla guerra alla droga. La Corte penale internazionale sostiene però di avere ancora giurisdizione nel Paese.