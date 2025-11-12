Statue antiche rubate dal Museo Nazionale della Siria

Anche il Museo Nazionale siriano di Damasco vittima dei ladri. Lunedì scorso, infatti, è stato scoperto un furto di statue antiche, di marmo risalenti all’epoca romana, e altri manufatti. La Direzione Generale per le Antichità e i Musei della Siria ha dichiarato di aver aperto un’indagine per determinare le “circostanze relative alla perdita di numerosi reperti” e che sono state adottate misure per rafforzare i sistemi di protezione e monitoraggio. Il personale aveva scoperto che una delle porte del museo era stata sfondata dall’interno e perciò gli inquirenti hanno interrogato le guardie del museo insieme ad altre persone.

Il Museo Nazionale, fondato nel 1919, ospita la più importante collezione archeologica della Siria. Comprende tavolette cuneiformi d’argilla risalenti al XIV secolo a.C. provenienti da Ugarit, dove è stata scoperta la testimonianza del più antico alfabeto completo conosciuto, sculture greco-romane del I e ​​II secolo d.C. provenienti da Palmira, uno dei più importanti centri culturali del mondo antico, e una sinagoga del III secolo d.C. costruita a Dura Europos.

Il museo fu costretto a chiudere nel 2012, un anno dopo l’inizio della devastante guerra civile. Gran parte della collezione fu evacuata e conservata in luoghi segreti per proteggerla. Riaprì parzialmente nel 2018 e ha ripreso la piena operatività nel gennaio 2025, un mese dopo che le forze ribelli avevano rovesciato il presidente Bashar al-Assad.

Tutti e sei i siti siriani Patrimonio dell’Umanità UNESCO furono danneggiati o parzialmente distrutti durante la guerra civile. Lo Stato Islamico ha fatto saltare in aria diversi templi e altre strutture a Palmira, sostenendo che fossero idolatri. L’Unesco ha condannato la distruzione come crimine di guerra. Molti reperti sono stati distrutti o saccheggiati anche da siti archeologici e musei.