TrustMeUp supporta la raccolta fondi a favore del popolo ucraino promossa dalla non profit O.S.J. Cavalieri di Malta

“La crisi ucraina è un dramma umanitario. La raccolta fondi è ora più che mai fondamentale per attutire le sofferenze di un popolo che sta perdendo tutto”. E’ quanto dichiara Thomas Molendini, Luogotenente dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ che ha ideato la campagna di solidarietà Cibo e Coperte: il tuo aiuto per l’Ucraina all’indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Numerosi camion vengono riempiti con tutti gli aiuti che servono a uomini, donne, anziani e bambini travolti dalla guerra in corso. L’iniziativa è appoggiata da TrustMeUp, piattaforma web internazionale che trasforma ogni acquisto online in donazione e ricompensa ogni donazione, al 100%, in sconti per acquisti digitali. Carlo Carmine, chairman di TrustMeUp, sottolinea “Questo è il momento di essere uniti e aiutare chi ha bisogno e sono sicuro che i cittadini, i donatori e i consumatori digitali non tarderanno ad agire nel bene di un popolo in drammatica difficoltà. Questo è il momento di unire tutte le nostre forze per il bene del popolo Ucraino”.

Promossa dalla non profit O.S.J. Cavalieri di Malta, la campagna vedrà convogli di volontari partire con derrate alimentari e coperte per dare sostegno alle vittime di questa guerra. L’obiettivo è essere aiuto immediato per i tanti che stanno soffrendo, nascosti, impauriti, affamati e nel freddo dell’inverno ucraino.

Le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma TrustMeUp che ricompenserà ogni donazione al 100% in sconti digitali facendo sì che la stessa possa essere effettuata a costo zero: https://bit.ly/TrustMeUp-For-Ucraina