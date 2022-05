La Guerre en Ukraine et la Bataille de Varsovie (1920)

Riceviamo un articolo dal Club Danton che pubblichiamo

La Guerre en Ukraine et la Guerre Russo-Polonaise de 1920 sont très semblables.

Il est important de comprendre que le but des Russes était de propager le communisme à toute l’Europe, avec une coordination avec les communistes et certains restes de l’armée allemande, avec pour but de prendre Berlin et Paris.

La Pologne venait juste de recouvrer son indépendance, et l’armée polonaise, qui avait fait la guerre aux côtés de Français, était la base des forces polonaises.

La France avait détecté très tôt les volontés de Lénine et Trotski, dont dépendait l’armée Russe du Nord contre la Pologne.

La France a envoyé des quantités massives d’armements résidus de la guerre de 14 avec 400 officiers chargés de l’instruction des forces polonaises. Ils avaient interdiction de participer aux combats, mais ils se sont intégrés dans leurs armées. Pendant ce temps-là, les dockers communistes anglais refusaient de charger les armes à destination de la Pologne.

Et c’est le général Weygand qui a eu le rôle de chef d’État-Major, à la base du retournement des attaques vers les arrières russes.

On a appelé cela le Miracle de la Vistule (15 Août) car les chances de victoire étaient minimes. Les troupes polonaises ont poursuivi l’armée russe en retraite et s’avançaient sur Moscou, lorsque les Français et les Anglais les ont arrêtées.

Espérons qu’il en sera de même en Ukraine.