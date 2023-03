Toghe&Teglie: pane con farina di riso integrale

Buona settimana agli appassionati di cucina e di questa rubrica. Sono Artana Dauti, avvocata di origine albanese del Gruppo Toghe & Teglie, naturalmente; ho pensato che, con tutto il companatico che i miei amici allestiscono in tavola e propongono, la ricetta di un pane piuttosto originale potesse essere interessante. Così eccomi qui con i suggerimenti per un pane a base di farina di riso integrale, semi di lino e curcuma.

Iniziate mettendo in un contenitore capiente questi ingredienti e mescolate bene:

750 grammi di farina di riso integrale e 600 ml. di acqua tiepida, otto gr. di lievito di birra secco e un pizzico di zucchero per attivare il lievito, otto cucchiai di olio d’oliva.

Volendo potete aggiungere anche una noce di burro, male non sta.

A tutto ciò aggiungerete un cucchiaino di sale, due di curcuma e un pizzico di pepe nero che esalta le proprietà della curcuma, due cucchiaini colmi di semi di lino e, se graditi, se ne possono aggiungere anche due di semi di sesamo.

Mescolate nuovamente molto bene e mettete tutto in una pirofila precedentemente foderata con carta da forno: io ne ho usata una con queste misure: 20 X 29 X 4

Lasciate a lievitare l’impasto nella pirofila per non meno di due ore, massimo tre, meglio se coperto con un panno.

Terminata la lievitazione e stando attenti a non mescolare o toccare la superficie infornate a 170 gradi per 90 minuti. Con un coltello si può saggiare il vostro pane prima di estrarlo dal forno e capire se è cotto al punto giusto o ha bisogno di un po’ di tempo in più.

A cottura ultimata deve essere lasciato a raffreddare completamente prima di tagliarlo, altrimenti rischia di sbriciolarsi. Le fette possono, poi, essere in seguito tostate o riscaldate sia in tostapane che in forno o nel microonde, meglio se con la funzione dualcrisp.

Per realizzare questo pane servono un po’ di pazienza e magari qualche prova per affinare le tecniche di impasto ma il risultato finale non vi deluderà e, dopo la pandemia, quella del pane fatto in casa è una riscoperta ed un’esperienza che vale la pena coltivare.

Saluti a tutti, a presto!