Banche in allerta contro le truffe dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è in grado di imitare la voce delle persone, attraverso voice deepfake realizzati grazie a software che utilizzano algoritmi di deep learning. Ed è giù scattato l’allarme.

Wall Street Italia riferisce che un esperto di Pindrop, azienda che monitora che esamina i sistemi automatici di verifica vocale per otto delle maggiori banche americane, ha dichiarato al New York Times di aver riscontrato quest’anno un’impennata nella sua diffusione e nella sofisticazione dei tentativi di frode vocale dei truffatori. Imitazioni di voci reali hanno comunicato intenzioni che il titolare della voce non ha mai avuto.

Il ceo il ceo Vijay Balasubramaniyan ha spiegato: “Tutti i call center ricevono chiamate dai truffatori, in genere da 1.000 a 10.000 all’anno. È normale che ogni settimana arrivino 20 chiamate da parte di truffatori. Finora, le voci false create da programmi informatici rappresentano solo una manciata di queste chiamate. Queste truffe hanno iniziato a verificarsi solo nell’ultimo anno”.

La maggior parte degli attacchi con voci false che Pindrop ha riscontrato sono avvenuti nei call center dei servizi di carte di credito. Un altro grande fornitore di autenticazione vocale, Nuance, ha riscontrato un attacco deepfake a un suo cliente attivo nei servizi finanziari alla fine del 2022.

Gli attacchi più rudimentali utilizzano la tecnologia type-to-text, per cui il truffatore digita le parole in un programma, che poi le legge con un parlato sintetico.

Ma vi sono anche sistemi di intelligenza artificiale generativa, come VALL-E di Microsoft, in grado di creare una finta voce che dice tutto ciò che l’utente desidera, utilizzando solo 3 secondi di audio campionato.

Tutti gli attacchi sono accomunati dalla rilevazione delle informazioni personali dei clienti delle banche. Secondo la Federal Trade Commission, tra il 2020 e il 2022 i dati personali di oltre 300 milioni di persone sono finiti nelle mani degli hacker, causando perdite per 8,8 miliardi di dollari. Non sono i ladri a usare direttamente le informazioni, ma le mettono in vendita. Sono poi altri ad associarle a persone reali.