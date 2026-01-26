Foto tratta da Pixabay
AttualitàIn Evidenza

27 gennaio

Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 26 Gennaio 2026
Meno di un minuto

Ricordare può fare paura, costringe a cercare sempre di più di conoscere gli orrori del passato e di fare i conti con la storia e con le persone di ieri e di oggi,

Ricordare significa comprendere che, per sconfiggere il male, ciascuno si deve impegnare in ogni istante perché in questa epoca, che credevamo sarebbe stata un’epoca di progresso, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di ciascuno, abbiamo invece scoperto come la forza del sopruso tenti quotidianamente di prevalere.

Il Giorno della Memoria sancisca che ogni giorno ci deve non far dimenticare che il senso della nostra vita è saper garantire la vita degli altri.

Tag
Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 26 Gennaio 2026
Meno di un minuto
Mostra altro
Foto di Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini

Articoli Correlati

Lectio Magistralis

26 Gennaio 2026

Realizzare l’unione politica e la difesa comune con chi ci sta

24 Gennaio 2026

World Economic Forum: tra economia e filiera alimentare

24 Gennaio 2026

Metal detector all’ingresso delle scuole ma di tutte

21 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio