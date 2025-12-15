L’oro, l’Africa e ancora la Wagner

Come molti sanno, il prezzo dell’oro è salito in modo esponenziale negli ultimi mesi. L’aumento è dovuto principalmente a due fattori: la Cina da tempo sta investendo in oro e l’oro è diventata una valuta strategica anche per la Russia.

La Russia ha una rete di miniere e traffici in Africa che le consente sia di rafforzare la propria influenza che di incrementare la propria ricchezza. E l’oro rappresenta una delle principali difese del Cremlino contro le sanzioni economiche internazionali. Sembra che Putin paghi in oro anche i droni che acquista dall’Iran e che usa contro l’Ucraina.

A monte c’è anche la volontà, più volte espressa, di Russia e Cina di immaginare un sistema finanziario che non sia più imperniato sul dollaro americano.

Da anni la Russia sta aumentando il suo potere in Africa, dove è stato molto attiva nel passato Prigozhin, il fondatore del gruppo mercenario Wagner morto quando il suo aereo è stato abbattuto in un misterioso incidente del 2023, l’ennesimo dei tanti ‘misteri’ del Cremlino.

Dopo la morte di Prighozin Putin ha sostituito la Wagner con l’Africa Corp, sotto il controllo del ministero della Difesa russo. La maggior parte dei mercenari dell’Africa Corp provengono dalla Wagner e la Wagner stessa, visto che l’Africa Corp non ha raggiunto il numero di uomini previsto, torna in auge nel 2024 col nome Wagner Legion Istra, anch’essa ufficialmente sotto il controllo del ministero della Difesa russo ma in effetti gestita dai comandanti della prima Wagner e ancora legatissimi a Prigozhin, diventato un simbolo.

Nella Repubblica Centroafricana hanno costruito un impero economico. Mosca investe molte risorse per rivolgersi anche ai giovani e instradarli verso il sistema di pensiero russo contro quella che viene definita disinformazione occidentale. Nella Repubblica Centroafricana è stato eretto un monumento a Prigozhin e a Utkin.

L’Africa Corp non rispetta il diritto internazionale e in più Stati sostiene governi sanguinari o gruppi rivoluzionari.

Raramente accade che pur andando bene, complessivamente, il mercato azionario, l’oro abbia una così forte escalation. Da sempre infatti l’oro è considerato un bene rifugio. Ma coi programmi del presidente cinese e dello zar russo l’oro non è più solo una riserva strategica di Stato ma è divenuto anche lo strumento per questi “imperatori” per portare avanti affari poco puliti e per aggirare sanzioni ed ufficialità.

Prigozhin, poi, sarà veramente morto?