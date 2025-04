Una messa per ricordare i caduti per l’Italia nelle guerre

Nell’ottantesimo anniversario, venerdì 25 aprile, alle ore 11.00, nella Basilica di S. Carlo al Corso (Piazza San Carlo), a Milano sarà celebrata una Messa in memoria di tutte le vittime dell’immane conflitto. Organizzata dal Presidente di Assoarma Milano, Ten. Arch. Gabriele Pagliuzzi, la celebrazione sarà arricchita dalla partecipazione del Coro “Ars Nova” di Cerro Maggiore (MI) diretto dal M° Mauro Ivano Benaglia.

Dal discorso di Benedetto Croce all’Assemblea Costituente del 24 Luglio 1947: “Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l’abbiamo perduta tutti, anche coloro che l’hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l’ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l’opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra Patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra Patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte.”

Dal Proclama del Gen. Cialdini dopo la resa di Gaeta, il 17 febbraio 1861: “Soldati! Noi combattemmo contro Italiani, e fu questo necessario, ma doloroso ufficio. Epperciò non potrei invitarvi a dimostrazioni di gioia, non potrei invitarvi agli insultanti tripudi del vincitore. Stimo più degno di voi e di me radunarvi quest’oggi sull’istmo e sotto le mura di Gaeta, dove verrà celebrata una gran messa funebre. Là pregheremo pace ai prodi che durante questo memorabile assedio perirono combattendo tanto nelle nostre linee quanto sui baluardi nemici. La morte copre di un mesto velo le discordie umane e gli estinti sono tutti eguali agli occhi dei generosi. Le ire nostre d’altronde non sanno sopravvivere alla pugna. Il soldato di Vittorio Emanuele combatte e perdona”.