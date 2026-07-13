Informal Call for interest to the EP History Network : Possible contribution to future history studies

The European Parliament History Service (HIST) is seeking expressions of interest from researchers and academics familiar with its current work to contribute as authors for three externally commissioned studies on the history of the European Parliament.

The three studies are:

‘The empowerment of the European Parliament as a genuine legislator. Co-decision and Parliament’s legislative powers from the Single European Act to the Amsterdam Treaty (1987-1999)’

‘The European Parliament and the Iberian enlargement: exploring a two-way process, from preparation and negotiation monitoring by the EP to institutional impact of the accession on the European Parliament’s role and functioning’

‘The debate on the seat within the European Parliament: historical decisions, parliamentary identity and institutional self-determination’

These studies will be prepared for, and addressed to, the Members and staff of the European Parliament. They will equally respect all academic research and writing requirements.

Each original study shall be of about 20,000 words (inclusive of footnotes, excluding bibliography). The full version of the study shall be submitted no later than 15 December 2026 and will take into account of HIST’s comments on the previous interim versions, submitted by authors at mutually agreed dates. Remuneration is paid for studies and briefings complying with the quality, academic and presentational criteria of HIST. The European Parliament will publish the studies individually.

The authors who will be selected for writing the studies will participate in three online workshops during the course of the project as well as contributing an additional shorter ‘briefing’.

The three studies will address the European Parliament’s legislative responsibilities, internal policy debate as well as the evolution of Parliament’s institutional identity as perceived by external stakeholders, through original archival research. Each commissioned study will draw on the existing literature in the field of history of European integration – broadly conceived – as well as on relevant social science literature published at the time, or more recently. It will also use published sources like media reports. It will draw extensively on the sources of the European Parliament (debates, resolutions, presidency, secretary-general, committees) accessible in the EP Archives of the European Parliament in Luxembourg or in the Archives of the European Union in Florence. Additionally, one may need to draw on other relevant archival sources such as e.g. those of the political groups (some of which available online on the Historical Archives of the European Union website), MEPs’ private papers, archives of civil society organisations, and publicly accessible interviews or interviews to be conducted by the author, as appropriate.

The three studies will continue the line of research initiated by HIST for the first parliamentary terms of the elected EP (1979-1989), for the EP and origins of policies (social, environmental and consumer policies), for the EP and the end of Cold War as a transformative moment and for the social and equal opportunity policies of the European Parliament until and in the third parliamentary term (1989-1994).

HIST encourages historians of its network to disseminate this information further to colleagues and invites interested researchers to submit a short letter of interest, along with a CV highlighting relevant experience, to eprs-hist@europarl.europa.eu by 21 July 2026. Please include “Author Interest – [Study Title]” in the subject line. Interested researchers can submit only one expression of interest, i.e. for one of the three studies. For questions or further details, please contact Mr Anders Håkansson, HIST, at eprs-hist@europarl.europa.eu.

We are looking forward to receiving your letter of interest.

Best wishes,

Dr Franck Debié

Director, Directorate for the Library and Knowledge Services,

Directorate-General for European Parliament Research Services (DG EPRS)

Le Service d’histoire du Parlement européen (HIST) sollicite des manifestations d’intérêt de la part de chercheurs et d’universitaires familiarisés avec ses travaux actuels, en vue de leur participation en tant qu’auteurs à trois études confiées à des prestataires externes sur l’histoire du Parlement européen.

Ces trois études sont les suivantes :

« Le renforcement du Parlement européen en tant que véritable législateur. La codécision et les pouvoirs législatifs du Parlement, de l’Acte unique européen au traité d’Amsterdam (1987-1999) »

« Le Parlement européen et l’élargissement ibérique : analyse d’un processus bidirectionnel, depuis la préparation et le suivi des négociations par le PE jusqu’à l’impact institutionnel de l’adhésion sur le rôle et le fonctionnement du Parlement européen »

«Le débat sur le siège au sein du Parlement européen : décisions historiques, identité parlementaire et autodétermination institutionnelle»

Ces études seront élaborées à l’intention des députés et du personnel du Parlement européen. Elles respecteront également toutes les exigences en matière de recherche et de rédaction académiques.

Chaque étude originale comptera environ 20 000 mots (notes de bas de page comprises, bibliographie non comprise). La version complète de l’étude devra être remise au plus tard le 15 décembre 2026 et tiendra compte des commentaires de l’HIST sur les versions intermédiaires précédentes, soumises par les auteurs à des dates convenues d’un commun accord. Une rémunération est versée pour les études et les notes d’information respectant les critères de qualité, d’exigence académique et de présentation de l’HIST. Le Parlement européen publiera les études individuellement.

Les auteurs sélectionnés pour la rédaction des études participeront à trois ateliers en ligne au cours du projet et rédigeront en outre une « note d’information » plus concise.

Les trois études porteront sur les responsabilités législatives du Parlement européen, le débat politique interne ainsi que l’évolution de l’identité institutionnelle du Parlement telle qu’elle est perçue par les parties prenantes externes, à travers des recherches archivistiques originales. Chaque étude commandée s’appuiera sur la littérature existante dans le domaine de l’histoire de l’intégration européenne – au sens large – ainsi que sur la littérature pertinente en sciences sociales publiée à l’époque ou plus récemment. Elle utilisera également des sources publiées telles que des articles de presse. Elle s’appuiera largement sur les sources du Parlement européen (débats, résolutions, présidence, secrétaire général, commissions) accessibles aux Archives du Parlement européen à Luxembourg ou aux Archives de l’Union européenne à Florence. En outre, il pourra être nécessaire de recourir à d’autres sources d’archives pertinentes, telles que, par exemple, celles des groupes politiques (dont certaines sont disponibles en ligne sur le site web des Archives historiques de l’Union européenne), les documents privés des députés européens, les archives d’organisations de la société civile, ainsi que des entretiens accessibles au public ou des entretiens menés par l’auteur, selon le cas.

Ces trois études s’inscriront dans la continuité des travaux de recherche lancés par HIST sur les premières législatures du Parlement européen élu (1979-1989), sur le Parlement européen et les origines des politiques (politiques sociales, environnementales et de consommation), sur le Parlement européen et la fin de la Guerre froide en tant que moment de transition, ainsi que sur les politiques sociales et d’égalité des chances du Parlement européen jusqu’à la troisième législature (1989-1994).

L’HIST encourage les historiens de son réseau à diffuser cette information auprès de leurs collègues et invite les chercheurs intéressés à envoyer une brève lettre de motivation, accompagnée d’un CV mettant en avant leur expérience pertinente, à l’adresse eprs-hist@europarl.europa.eu avant le 21 juillet 2026. Veuillez indiquer « Candidature – [Titre de l’étude] » dans l’objet de votre message. Les chercheurs intéressés ne peuvent soumettre qu’une seule manifestation d’intérêt, c’est-à-dire pour l’une des trois études. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter M. Anders Håkansson, HIST, à l’adresse eprs-hist@europarl.europa.eu.

Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre de motivation.

Cordialement,

Dr Franck Debié

Directeur, Direction de la bibliothèque et des services de la connaissance,

Direction générale des services de recherche du Parlement européen (DG EPRS)