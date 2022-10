La Commissione annuncia i vincitori del premio Megalizzi – Niedzielski 2022 per aspiranti giornalisti e lancia un nuovo invito a presentare proposte

La Commissione ha annunciato i vincitori del premio Megalizzi – Niedzielski 2022 per aspiranti giornalisti: si tratta di Ani Arveladze (Georgia) e di Laura Bannier (Francia). La Commissione ha assegnato il premio ad Ani e Laura per il loro talento, la loro dedizione al giornalismo di qualità e il loro attaccamento ai valori dell’UE. Nel corso della cerimonia di premiazione la Commissione ha inoltre lanciato il 6º invito a presentare proposte a sostegno delle attività dei media in materia di politica di coesione, con una dotazione complessiva di 7 milioni di €. I media, le università, le agenzie di comunicazione e altri soggetti privati e organismi pubblici sono invitati a presentare le loro proposte di relazioni editorialmente indipendenti sulla politica di coesione. La Commissione coprirà l’80% del costo dei progetti, con sovvenzioni fino a 300.000 € per i beneficiari selezionati. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 17:00 del 10 gennaio 2023. Il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato lanciato nel 2019 e rende omaggio alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti europei profondamente attaccati all’UE e ai suoi valori, che hanno perso la vita in seguito a un attentato terroristico a Strasburgo alla fine del 2018.