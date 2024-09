La Vicepresidente Jourová partecipa alla conferenza del Consiglio d’Europa sulle responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina

La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, a Vilnius per partecipare a una conferenza organizzata dalla presidenza lituana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa dal titolo “Verso l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina”.

Due gli interventi previsti, oltre a quello di apertura, nelle due sessioni della conferenza: la prima intitolata “Trovare l’equilibrio nel perseguimento dei crimini internazionali e nell’esecuzione delle decisioni: raccolta e condivisione di prove e processi in contumacia” e la seconda “Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e ruolo del Consiglio d’Europa”.