Si intitola Adolescenti e serie tv – Perché piacciono e come influenzano la visione del mondo il webinar gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare, con la prof.ssa Stefania Garassini, che si svolgerà mercoledì 20 ottobre alle ore 21.

Dal giorno successivo la registrazione integrale dell’evento sarà disponibile ma riservata agli iscritti a Schola Palatina. Per iscriversi basta cliccare sul seguente link: https://www.scholapalatina.it/courses/incontro-con-stefania-garassini/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%5BWebinar+gratuito+con+Stefania+Garassini+-+20+ottobre+2021+-+ore+21&utm_campaign=SP+-+webinar09-+20%2F10%2F2021+%23LINKCORRETTO-+12+ottobre

Stefania Garassini è giornalista, docente universitaria e mamma di tre figlie. È autrice di “Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)” (Ares, 2019), curatrice di “Clicco quindi educo. Genitori e figli nell’era dei social network” (ETS 2018) oltre che di altre pubblicazioni che indagano il rapporto tra media digitali, educazione e cultura. Scrive per il quotidiano Avvenire e per il mensile Domus. È presidente della sezione milanese di Aiart, associazione nazionale che promuove l’uso consapevole dei media. Insegna Content Management e Digital Journalism all’Università Cattolica di Milano. È responsabile editoriale del sito www.orientaserie.it, realizzato da Aiart in collaborazione con il Corecom Lombardia e il Master in International Screenwriting and Production dell’Universita’ Cattolica di Milano. Il sito ospita recensioni di serie tv evidenziandone gli aspetti educativi ed è rivolto in particolare a genitori e insegnanti.