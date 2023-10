E’ allarme Fentanyl

Dopo la diffusione che ha avuto negli Stati Uniti una nuova, pericolosissima, droga sintetica si sta diffondendo in Europa.

Il Fentanyl è un oppioide sintetico, ancora più potente dell’eroina, negli Stati Uniti ha portato alla morte molti di coloro che l’hanno usato.

Mentre nel continente europeo aumenta anche l’uso della cocaina sta sempre più prendendo piede in Fentanyl che ormai è fabbricato anche nei paesi europei, nella sola Lettonia ne è stata sequestrata, l’anno scorso, una quantità sufficiente ad uccidere centinaia di migliaia di persone.

Il Fentanyl è una droga della quale basta una minima quantità per creare innumerevoli dosi perciò è facilmente occultabile e trasportabile e di conseguenza ha subito trovato l’interesse delle associazioni criminali come dei piccoli spacciatori reclutati per il lavoro sporco.

Fabbricarla è abbastanza semplice, basta avere i precursori chimici idonei, precursori dei quali la Cina è il primo produttore al mondo.

L’allarme è stato lanciato anche dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, non va inoltre dimenticato che i Paesi Bassi ed il Belgio, con i porti di Anversa e Rotterdam, sono diventati paesi nei quali gli spacciatori concentrano i loro traffici di droga, ma anche la Spagna ha i suoi problemi per l’aumento del flusso di eroina.

La sempre maggiore diffusione di pericolose sostanze stupefacenti, con un traffico in aumento, porta anche a maggiore violenza tra le bande criminali in competizione tra loro e rende troppe persone sempre meno in grado di affrontare in modo consapevole le attività quotidiane ,come si vede anche dall’aumento di violenze e di incidenti stradali.