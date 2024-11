Il bonus animali, un aiuto per i proprietari in difficoltà

Le famiglie degli italiani sono sempre più rallegrate dalla presenza di un animale da compagnia, per la maggior parte cani e gatti, per questo è aumentata l’attenzione anche da parte delle forze politiche verso le esigenze di queste famiglie.

Nella nuova legge di bilancio dovrebbe essere previsto uno stanziamento di duecentocinquanta mila euro annui per il triennio 2024-26, il cosiddetto bonus animali, per aiutare quei proprietari di animali da compagnia che hanno difficoltà economiche, con anche l’obiettivo di tentare di contrastare il fenomeno degli abbandoni che non sempre sono dovuti alla crudeltà degli umani ma anche a problemi di spesa, specie per le persone più anziane.

Il bonus è destinato alle persone con più di 65 anni, che non riescono a fare fronte alle spese mediche per i loro animali di proprietà e compagnia. Il reddito Isee dichiarato non deve superare i 16.215 euro l’anno.

Ovviamente i richiedenti devono essere residenti in Italia e le spese devono essere documentare con regolare fattura o ricevuta.

L’animale per il quale si chiede il contributo deve essere registrato presso l’anagrafe degli animali d’affezione.

Il bonus dovrà essere usato per pagare le spese veterinarie, le vaccinazioni, le sterilizzazioni, le operazioni chirurgiche e per l’acquisto di specifici medicinali ad alto costo.

Il bonus 2024 consente di beneficiare di una detrazione del 19% sulle spese veterinarie calcolata su un totale massimo di 559 euro di spesa per anno.

Per accedere al buono è necessario verificare se si hanno i requisiti e allegare la dichiarazione dei redditi con le fatture e le ricevute, ovviamente i pagamenti legati al bonus devono essere tutti trascurabili e perciò effettuati con bonifico o carta di credito o di debito.

In molti comuni italiani sono anche previsti bonus locali per questo è bene informarsi presso il proprio comune di residenza.

Speriamo che questa iniziativa possa risolvere un po’ dei problemi di coloro che, pur con difficoltà economiche, vogliono continuare ad accudire al meglio il loro compagno peloso.