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In ricordo di Manuela Pinzan

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 3 Agosto 2026
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Dopo una lunga, coraggiosa battaglia, come era nella sua indole, Manuela Pinzan ci ha salutato ma non lasciato per sempre perché il grande amore e la dedizione che ha dedicato al lupo italiano ed all’associazione che ci riunisce, nella costante volontà di garantire loro salute e futuro, resteranno con noi come esempio e sprone.

Vogliamo credere che nei pascoli dei cieli anche i lupi corrano felici ed abbiano salutato Manuela con tutto l’affetto che lei ha donato a loro.

Cristiana Muscardini, Anastasia Palli

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