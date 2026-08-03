In ricordo di Manuela Pinzan

Dopo una lunga, coraggiosa battaglia, come era nella sua indole, Manuela Pinzan ci ha salutato ma non lasciato per sempre perché il grande amore e la dedizione che ha dedicato al lupo italiano ed all’associazione che ci riunisce, nella costante volontà di garantire loro salute e futuro, resteranno con noi come esempio e sprone.

Vogliamo credere che nei pascoli dei cieli anche i lupi corrano felici ed abbiano salutato Manuela con tutto l’affetto che lei ha donato a loro.

Cristiana Muscardini, Anastasia Palli