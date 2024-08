La Commissione approva la nuova indicazione geografica italiana “Caciottone di Norcia”

La Commissione ha approvato l’aggiunta del “Caciottone di Norcia” al registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il “Caciottone di Norcia” è un formaggio proveniente dalla Valnerina, in provincia di Perugia. È prodotto con latte vaccino e ovino pastorizzato. Elemento caratterizzante del formaggio è il rapporto tra latte bovino non inferiore al 90 % e non superiore al 95 % e latte ovino non inferiore al 5 % e non superiore al 10 %. ll sapore del Caciottone di Norcia IGP è fragrante, aromatico con un retrogusto caratteristico di panna. All’olfatto risultano aromi lattico e burro cotto.

La produzione di formaggio ottenuto da latte misto esisteva in Valnerina anche prima della metà del XX secolo. Il processo della produzione del Caciottone di Norcia offriva anche dei vantaggi in termini di conservazione assai più lunga grazie all’aggiunta di latte di pecora. Con il passare degli anni la reputazione del Caciottone di Norcia è aumentata sensibilmente fino ad indentificare questo prodotto con il territorio di produzione.