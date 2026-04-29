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Europa

La Commissione e il Parlamento europeo firmano un accordo per rafforzare la loro collaborazione

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 29 Aprile 2026
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La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno firmato il nuovo Accordo quadro rivisto tra le due istituzioni. Questo accordo rafforza la cooperazione tra la Commissione e il Parlamento europeo, consolida la democrazia rappresentativa, migliora il dialogo e garantisce una maggiore trasparenza. Esso stabilisce un quadro di cooperazione aggiornato per assicurare che la Commissione e il Parlamento europeo collaborino in modo fluido, nel pieno rispetto dell’equilibrio istituzionale e delle prerogative conferite dai Trattati europei. L’accordo entrerà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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