ANMVI al Ministro Schillaci: il nuovo Dipartimento One Health sia guidato da professionalità veterinarie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’ANMVI (Associazione Nazionale Italiana dei Medici Veterinari)

(Cremona, 18 dicembre 2023) – In vista della riorganizzazione del Ministero della Salute, l’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) scrive al Ministro della Salute Orazio Schillaci: il nuovo Dipartimento One Health deve essere guidato da professionalità veterinarie.

L’ANMVI chiede con forza al Ministro Schillaci che il nuovo “Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health)” sia interamente guidato da professionalità medico veterinarie.

Le funzioni assegnate dal nuovo regolamento di riorganizzazione al Capo del Dipartimento “One Health” e ai tre Direttori Generali richiedono competenze tecnico-scientifiche disponibili solo nel patrimonio intellettuale della classe medico-veterinaria.

One Health: un concetto veterinario- L’ANMVI si rivolge al Ministro della Salute nel giorno in cui lo sciopero nazionale dei Dirigenti Veterinari del SSN, rende manifesto il ruolo essenziale dei Medici Veterinari italiani nel garantire quelle funzioni “one health” che saranno proprie del futuro Dipartimento ministeriale, inclusa la salvaguardia delle produzioni nazionali di origine animale, delle filiere e dell’export.

Il Capo Dipartimento- Affidando a professionalità veterinarie il Dipartimento One Health, il Ministero della Salute acquisirebbe maggiore capacità negoziale nelle politiche one health internazionali. Basti pensare che il Capo del Dipartimento One Health è il Capo dei servizi veterinari italiani e li rappresenterà nelle istituzioni europee ed internazionali. L’ipotesi che non sia incarnato da una professionalità medico-veterinaria non può neppure essere presa in considerazione in una fase post-pandemica di nuove zoonosi emergenti e di strategie europee di matrice veterinaria come la Farm to Fork Strategy e la PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune).

I Direttori Generali- Quanto alle tre Direzioni Generali del Dipartimento One Health, la guida di professionalità veterinarie – oltre ad essere coerente con le funzioni istituzionali- potenzierebbe il Ministero della Salute al proprio interno e nel concerto con gli altri Dicasteri (Ministero dell’Agricoltura, dell’Ambiente, degli Esteri, del Made in Italy, ecc.).

L’odierna giornata di mobilitazione veterinaria è la giusta occasione per raccomandare al Ministro della Salute e a tutto il Governo una maggiore considerazione della Veterinaria nelle politiche one health nazionali e internazionali, a tutto vantaggio della loro efficacia nel tutelare la “salute unica”.