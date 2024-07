Politica: l’arte di sapere mediare tra gli interessi personali e quelli comuni

Avviso ai naviganti d’Europa, specialmente al mondo delle destre e dei conservatori, le prossime elezioni americane definiranno alcuni temi cruciali:

1) quale sarà il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, dai dazi al sostegno politico, ed eventualmente militare in caso di attacco o comunque di pericolo per alcuni paesi europei; 2) quale sarà il rapporto tra gli Stati Uniti e la Nato; 3) quale sarà il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Ucraina e la Russia; 4) quale sarà il rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina, sia dal punto di vista commerciale che per quanto riguarda la politica espansionistica del presidente cinese; 5) e non ultimi i rapporti con Israele, il medio oriente, il Messico, l’inquinamento, l’energia.

In sintesi il prossimo presidente degli Stati Uniti avrà molti problemi da affrontare e molte delle sue decisioni avranno conseguenze anche per noi, per questo sarebbe avveduto che, almeno in Italia, al di là delle simpatie di schieramento partitico, si evitassero dichiarazioni ed articoli come quelli che abbiamo sentito e letto in questi giorni da sinistra e da destra, ad esempio alcune considerazioni pubblicate dal Secolo d’Italia potrebbe un domani mettere in imbarazzo il Presidente del Consiglio Meloni se i risultati fossero favorevoli alla Harris, che per altro è una donna come la Meloni.

La faziosità e una pessima consigliera specie in politica internazionale.