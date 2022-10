Ancora utile l’aggiornamento quotidiano sui casi di contagio

La pandemia, purtroppo, è ancora in corso pertanto è necessario, mentre si è di fatto tornati alla normalità, non abbassare la guardia e per questo motivo riteniamo che sarebbe stato meglio, da parte del Ministro Schillaci, aspettare a togliere l’aggiornamento quotidiano sui casi di contagio.

Le persone usano pochissime cautele e il virus continua a circolare, in un periodo nel quale aumentano anche i casi di influenza e non solo, per questo essere ancora aggiornati quotidianamente sui dati e l’incidenza del covid sarebbe un minimo di deterrente per invogliare i cittadini ad evitare comportamenti superficiali che creano ulteriori contagi.

Condividiamo la necessità di una immediata commissione di indagine che affronti quanto è stato o non è stato fatto dall’inizio della pandemia, contestualmente speriamo sia dato vita alla ridefinizione del piano di prevenzione e controllo delle pandemie, piano che è datato 2006 e che, ovviamente, non ci ha messo né ci mette al riparo da nuovi errori e improvvisazioni.