Bimbi ucraini

Ci sono molti bambini ucraini rimasti senza genitori e parenti, anche in Italia decine di loro hanno trovato, fino ad ora, rifugio.

Il governo italiano, in accordo con il governo ucraino, non potrebbe provvedere con maggiore attenzione alla ricerca di italiani disponibili all’affido con, ovviamente, la garanzia che questi bambini, oltre ad imparare l’italiano nelle nostre scuole, continuerebbero a tenere contatti culturali con la madre patria?

I bambini non hanno bisogno di istituti o centri, anche ottimamente organizzati, o case famiglia ma necessitano di affetto e cure e attenzioni personalizzate, specie questi bambini che hanno avuto il trauma della guerra e dei lutti famigliari.

Siamo certi che molti italiani, se adeguatamente informati sarebbero disposti, dopo che siano state vagliate le loro capacità genitoriali, e pronti ad accogliere questi bambini e a dare loro affetto, sicurezza, cure, istruzione e, soprattutto, amore perché questi bambini, come tutti i bambini, non sono il futuro solo del loro paese ma della stessa Europa.