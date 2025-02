Il Patto Sociale ricorda l’On. Mauro Nobilia

Il Patto Sociale si unisce con profonda partecipazione al dolore per la morte dell’On. Mauro Nobilia, già parlamentare europeo dal 1999 al 2004 nel Gruppo UEN. Nei suoi anni all’Eurocamera è stato Vicepresidente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, membro della Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport, della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cipro, della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Repubblica slovacca, Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Malta, della Commissione temporanea sul sistema d’intercettazione Echelon, della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali. Sempre impegnato sul tema dei diritti dei lavoratori è stato dirigente sindacale, poi dal 1991 al 1996 è stato Segretario generale del CISNAL e dal 1996 al 1999 Segretario generale dell’UGL.