Nemici di abbattere

Così Fugazzi ha colpito ancora anticipando una uccisione, che probabilmente gli sarebbe stata vietata, e ha dato il suo ordine di abbattere l’orsa tanto odiata.

Non si smentisce mai e il suo desiderio di eliminare, con ogni mezzo, gli orsi è più forte di tutto, sete di sangue ed incapacità di gestire il territorio visto che ancora oggi, a distanza di anni, non ci sono i cassonetti dell’immondizia che dovrebbero essere predisposti per impedire ai selvatici di abituarsi a mangiare gli avanzi e di essere così sempre più vicini all’abitato.

Lupi, orsi, tutti gli animali che garantiscono l’equilibrio dell’ecosistema sono per Fugazzi nemici da abbattere, ci dispiace che un’area dell’Italia così bella e civile abbia personaggi come Fugazzi a decidere di vita e di morte e del futuro del territorio.

Speriamo non se la prenda anche con le volpi, vegetariane all 80% come gli orsi, e poi non passi anche agli scoiattoli, rei di rubare noci e nocciole e il cui pelo gli servirebbe per cappelli alla David Crochet da regalare ai suoi fans.

Non sarà che a Fugazzi piace mangiare la carne d’orso?