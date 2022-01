Stupido e pericoloso annullare il bollettino quotidiano sul Covid

Perché sarebbe stupido oltre che pericoloso sopprimere il bollettino quotidiano sul Covid? Perché: 1) tramite i dati aggiornati quotidianamente gli italiani conoscono quanto il covid è ancora pericoloso e di conseguenza ognuno può tenere più alta la soglia di personale prudenza, 2) sopprimere la comunicazione giornaliera dei dati, dopo che da due anni sono regolarmente, anche se spesso non completamente, forniti, significa togliere un diritto acquisito, impedire ai cittadini di conoscere il reale stato delle cose, ledere il diritto della stampa ad informare, 3) legittimamente si ingenererà il sospetto che si tengano nascosti dei dati e aumenterà il divario e la sfiducia tra i cittadini ed il governo proprio in un momento nel quale è necessaria la massima coesione, 4) si darà l’opportunità ai no vax e ai complottisti di fomentare il disagio, di mistificare la realtà, di proseguire in un’opera di proselitismo, di seminare il sospetto…

In una situazione difficile e faticosa come quella che stiamo vivendo l’unica strada è quella della trasparenza e della verità se vogliamo salvare vite, socialità, economia ed i dati giornalieri, senza enfasi, sono un contributo necessario alla fiducia reciproca.