Disponibile a sostegno dell’Ucraina il primo trasferimento di 1,5 miliardi di EUR di proventi da attività russe bloccate

L’UE mette a disposizione a sostegno dell’Ucraina il primo pagamento di 1,5 miliardi di euro generati da attività russe bloccate. Queste entrate straordinarie generate dagli operatori dell’UE e detenute dai depositari centrali di titoli (CSD), derivanti da attività pubbliche russe bloccate, sono state messe a disposizione della Commissione da Euroclear come prima rata il 23 luglio. I fondi saranno ora erogati attraverso lo strumento europeo per la pace e lo strumento per l’Ucraina per sostenere le capacità militari dell’Ucraina e la ricostruzione del paese.

Il blocco delle attività della Banca centrale russa è una delle conseguenze delle sanzioni adottate dall’UE nei confronti della Russia a seguito della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Le entrate straordinarie generate in tale contesto dagli operatori dell’UE non appartengono alla Russia e sono detenute dai CSD. Ora l’UE ha iniziato a erogare tali entrate all’Ucraina.