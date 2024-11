Gli Usa aggiungono 29 aziende cinesi all’elenco della legge sul lavoro forzato

II dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, per conto della Task Force per il contrasto del lavoro forzato (Fletf), ha aggiunto 29 aziende cinesi all’elenco delle entità oggetto della Legge sulla prevenzione del lavoro forzato uiguro (Uflpa). È quanto annunciato in una nota dal dipartimento per la Sicurezza interna. Ciò porta il numero totale di entità incluse nell’elenco a 107, come parte degli sforzi del governo degli Stati Uniti per combattere il lavoro forzato nelle catene di fornitura globali, in particolare nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.

L’Uflpa, entrato in vigore nel 2022, mira a impedire l’importazione di beni prodotti utilizzando il lavoro forzato, in particolare da regioni legate ad abusi dei diritti umani, come lo Xinjiang. Il segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a far rispettare la legge in modo aggressivo, perseguendo le aziende che si impegnano in pratiche di lavoro forzato e salvaguardando i mercati statunitensi dallo sfruttamento delle popolazioni vulnerabili, in particolare gli uiguri e altre minoranze etniche.

La lotta alla droga è stato invece l’argomento che Donald Trump ha sfoderato per ribadire l’intenzione di applicare dazi alle importazioni dal Paese del Dragone. Donald Trump ha dichiarato che, una volta tornato presidente degli Stati Uniti, firmerà un ordine esecutivo che impone dazi del 25% su tutti i prodotti provenienti da Messico e Canada che arrivano negli Stati Uniti, e dazi aggiuntivi sulla Cina. “Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per imporre a Messico e Canada una tariffa del 25% su TUTTI i prodotti in arrivo negli Stati Uniti, e le sue ridicole frontiere aperte”, ha detto Trump in un post su Truth Social, affermando che i dazi rimarranno in vigore finché i due Paesi non porranno un freno alla droga, in particolare al fentanyl, e ai migranti che attraversano illegalmente il confine. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti “addebiteranno alla Cina un dazio aggiuntivo del 10%, oltre a qualsiasi dazio aggiuntivo, su tutti i loro numerosi prodotti in arrivo negli Stati Uniti d’America”. E ha affermato che il motivo della tariffa aggiuntiva era l’incapacità della Cina di frenare il numero di farmaci che entravano negli Stati Uniti. La Cina è un importante produttore di precursori chimici che vengono acquisiti dai cartelli della droga, incluso il Messico, per produrre il fentanyl, un oppioide sintetico altamente potente. “Ho avuto molti colloqui con la Cina sulle enormi quantità di farmaci, in particolare Fentanyl, che vengono inviati negli Stati Uniti, ma senza alcun risultato… Finché non smetteranno, addebiteremo alla Cina un dazio aggiuntivo del 10%, oltre a qualsiasi dazio aggiuntivo, su tutti i loro numerosi prodotti che entrano negli Stati Uniti d’America”.

In risposta, la Cina ha avvertito che “nessuno vincerà una guerra commerciale”. Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese, ha affermato che la Cina ha adottato misure per combattere il traffico di droga dopo l’accordo raggiunto lo scorso anno tra Joe Biden e Xi Jinping. “La parte cinese ha notificato alla parte statunitense i progressi compiuti nelle operazioni di polizia contro gli stupefacenti legate agli Stati Uniti”, ha affermato in una dichiarazione. “Tutto ciò dimostra che l’idea che la Cina consenta consapevolmente ai precursori del fentanyl di fluire negli Stati Uniti è completamente contraria ai fatti e alla realtà”.