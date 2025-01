Un imprenditore dei fast-food ambasciatore degli Usa presso la Ue

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto l’imprenditore Andrew Puzder come ambasciatore presso l’Unione europea. Lo ha annunciato nella notte attraverso il suo social Truth. Puzder, già amministratore delegato di Cke Restaurants (società madre delle catene di fast-food Carl’s Jr e Hardee’s), era stato scelto da Trump come segretario del Lavoro nel 2017, ma la sua nomina non si era concretizzata a causa delle accuse di violenza domestica mosse nei confronti di Puzder. Nel suo post, il presidente Usa ha definito ora Puzder un “avvocato di successo, imprenditore, commentatore economico e autore”. “Durante i suoi 17 anni come amministratore delegato (di Cke Restaurants), Andy ha guidato l’azienda lontano da gravi difficoltà finanziarie, consentendole di sopravvivere, stabilizzarsi e crescere. Andy farà un eccellente lavoro nel rappresentare gli interessi della nostra nazione in questa importante regione. Congratulazioni Andy!”, ha scritto Trump.

Fu “Politico”, nel 2017, a diffondere una registrazione risalente al 1990 che impedì a Puzder di diventare segretario del Lavoro. Si trattava di un episodio del programma “The Oprah Winfrey Show”, durante la quale l’ex moglie dell’imprenditore, Lisa Fierstein, aveva parlato in incognito di violenze domestiche subite. Puzder ha sempre negato tali accuse e la stessa Fierstein le ha successivamente smentite nell’ambito di un accordo per la custodia dei figli, affermando che erano state utilizzate come tattica legale durante il divorzio. Tuttavia la vicenda, insieme all’ammissione di Puzder di aver impiegato illegalmente un’immigrata irregolare come domestica per diversi anni, aveva alienato all’imprenditore il sostegno di alcuni senatori repubblicani, compromettendone la nomina.

La scelta di Puzder come ambasciatore presso l’Ue potrebbe riaccendere tali polemiche, sebbene il Partito repubblicano sembri ora più incline a sostenere le scelte di Trump per il suo governo. Puzder è sempre rimasto vicino alla cerchia di fedelissimi di Trump durante la sua prima amministrazione, entrando a far parte dell’America First Policy Institute come senior fellow. L’istituto, composto da sostenitori della linea politica di Trump, ha avuto un ruolo influente nella fase di transizione. Durante la campagna del 2024, Puzder ha sostenuto attivamente Trump scrivendo diversi editoriali favorevoli su testate conservatrici.