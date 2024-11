Muscardini denuncia una nuova truffa informatica, tutti possiamo diventare vittime

Ci sono molte truffe, azioni illegali che prendono di mira non solo il portafoglio ma, cosa ancora più grave, i sentimenti delle persone

Di molte di queste truffe abbiamo appreso dagli organi di stampa ma ve ne sono tante, troppe, che rimangono sconosciute ai più anche se hanno gravemente colpito coloro che ne sono stati coinvolti.

Qualche giorno fa, in modo quasi fortuito, sono venuta a conoscenza di una di queste turpi truffe: nel mese di settembre è scomparsa all’affetto dei suoi adorati figli, dei suoi famigliari, di noi tanti amici, una meravigliosa donna, Marinella Colombo, a molti nota per le strenue battaglie contro lo Jugendamt, l’istituzione tedesca che di fatto sottrae i figli al genitore non tedesco.

Alcuni schifosi mascalzoni stanno tentando, tramite la rete e mail hackerate di raccogliere soldi dagli amici di Marinella con il pretesto di aiutare i suoi figli ed una ipotetica casa per donne in difficoltà in Lituania.

Questi esseri immondi che si approfittano del dolore delle persone, hanno utilizzato il mio nome, per altro dandomi per malatissima e perciò non in grado di telefonare direttamente, e quello di un monsignore per convincere le vittime del loro raggiro ad inviare soldi in Lituania.

Nonostante avessi denunciato in primavera alla polizia postale che la mia mail personale era stata hackerata, e la richiesta che la stessa polizia postale aveva inoltrato a tin.it perché rendesse inoperativa la mia mail, alla quale per altro io non potevo più accedere, i malviventi hanno ancora potuto utilizzarla leggendo le mail invitatemi da persone che non sapevano l’accaduto. Sempre dalla stessa mail i malfattori hanno potuto rispondere spacciandosi per me e mettendo in essere nuove truffe, infatti ora chiedono soldi per i figli di Marinella e continuano impuniti a carpire la buona fede ed il denaro degli amici di Marinella.

Purtroppo sembra che nonostante i fondi stanziati dall’Europa per contrastare i crimini e rendere sempre più efficiente la sicurezza informatica, anche in Italia, gli uffici della polizia postale continuano ad essere pesantemente sotto organico: dove dovrebbero esserci 15 operatori ce ne sono solo 4/5!

Purtroppo al momento è evidente che non c’è speranza di colpire i malfattori e che siamo tutti alla mercé di chi usa le apparecchiature informatiche per derubare il prossimo o per trarlo in inganno con notizie false.

Con l’intelligenza artificiale sarà ogni giorno peggio perché prendono il nostro volto e con la nostra voce ci fanno dire cose che sono l’esatto contrario del nostro pensiero.

Ovviamente continuerò con le denunce ma la mia speranza è di potere un giorno incontrare questi schifosi di bastardi che strumentalizzano il nome di una donna coraggiosa, prematuramente morta dopo una vita di lotte e di amore per i suoi figli, per fare giustizia direttamente, nel frattempo, contando sulla giustizia divina, mi auguro che ogni denaro rubato si tramuti per loro in medicine.